父も愛息の健闘をたたえた。ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ男子個人ラージヒル（ＬＨ、１４日＝日本時間１５日）、ノーマルヒル（ＮＨ）と混合団体銅メダルの二階堂蓮（２４＝日本ビール）が１回目１４０メートル、２回目１３６・５メートル、合計２９５・０点で銀メダルを手にした。１本目を終えて首位だったが、２本目で１回目２位のドメン・プレブツ（スロベニア）に逆転された。試合後には元日本代表