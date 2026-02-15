◇プロ野球ファーム▽練習試合・ハヤテベンチャーズ静岡３―２オイシックス新潟（１４日・ちゅ〜るスタジアム清水）プロ野球ファーム・中地区のハヤテベンチャーズ静岡が１４日、ちゅ〜るスタジアムでオイシックス新潟と今季初の練習試合を行い、３―２で勝利した。５投手の継投で３安打２失点に抑えて逃げ切り勝ち。ネーミングライツの契約問題で「くふうハヤテ」から「ハヤテ」にチーム名が変わって初実戦で白星を飾った。５