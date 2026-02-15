将棋の第11期叡王戦本戦トーナメント2回戦が2月14日、東京・千駄ケ谷の将棋会館で行われ、永瀬拓矢九段（33）が山本博志五段（29）に146手で勝利した。この結果、永瀬九段のベスト4進出が決定。次戦の準決勝では、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と対戦する。【映像】永瀬九段がベスト4進出を決めた瞬間の表情叡王経験者の永瀬九段が、タイトル奪還へ向けて大きく前進を遂げた。ABEMAでテキスト解説を務めた