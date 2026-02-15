東京・東大和市で、2階建ての店舗兼事務所など4棟が焼ける火事がありました。激しく立ち上る黒い煙。警視庁と東京消防庁によりますと、きのう（14日）午後4時半ごろ、東大和市仲原にある2階建ての店舗兼事務所で、「車が燃えている」と119番通報がありました。火はおよそ2時間後にほぼ消し止められましたが、この建物が全焼したほか、隣接する住宅など3棟、あわせて4棟が焼けたということです。けが人はいませんでした。店舗兼事務