【ラ・リーガ第24節】(サンティアゴ・ベルナベウ)R・マドリー 4-1(前半3-1)ソシエダ<得点者>[R]ゴンサロ・ガルシア(5分)、ビニシウス・ジュニオール2(25分、48分)、フェデリコ・バルベルデ(31分)[ソ]ミケル・オヤルサバル(21分)<警告>[R]ディーン・ハイセン(20分)[ソ]ベニャト・トゥリエンテス(90分+2)観衆:74,176人