[2.14 FA杯4回戦 リバプール 3-0 ブライトン]FAカップ4回戦が14日に行われ、リバプールはブライトンに3-0で勝利した。ブライトンは直近のリーグ戦13試合で1勝と苦しむなかでFA杯敗退が決定。MF三笘薫は1月11日のFA杯3回戦以来となるベンチスタートだった。リバプールは右サイドバックのDFコナー・ブラッドリーとDFジェレミー・フリンポンが依然として負傷離脱中で、今月11日に行われた直近のリーグ戦では右SBに入ったMF遠藤航