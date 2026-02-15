八津弘幸脚本『豊臣兄弟！』（NHK総合）が面白い。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野太賀）。兄・秀吉（池松壮亮）と共に、戦国の世を駆け抜ける。 参考：『豊臣兄弟！』第6回は「仲野太賀の芝居を見る回」制作統括によるキャスティング秘話も 久々の「戦国大河」ということで、『秀吉』（1996年）や『利家とまつ～加賀百万石物語』（2002年）など同時代を描いた歴代大河と重ねて観ずにはいられない「王道」回帰