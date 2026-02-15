本日2月15日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、ゲストに柄本佑、北村一輝、ファーストサマーウイカが登場！柄本とSixTONESはこれが初共演。「『シックストーンズ』じゃないんですね…」とグループ名の読み方を間違えて苦笑いする柄本に、メンバーは「今日はそれを知っていただけるだけでうれしい！」と大笑い。一方の北村は「（SixTONESを）知ってますよ。いいヤツだよねぇ」と男同士でさっそく共鳴