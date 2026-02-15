◇2026WTTスターコンテンダー チェンナイ(10日〜15日、インド)卓球の「WTTスターコンテンダー チェンナイ」は14日までに女子シングルスベスト4が決まりました。平野美宇選手は初戦で面田采巳選手を下して16強入り。14日の3回戦は長粼美柚選手とのフルゲームの激闘を制して、3-2(8-11、12-10、11-9、4-11、11-9)で勝利。準々決勝進出を決めると、続いて世界ランク34位韓国のイ ウンヘ選手に3-0(11-3、11-7、11-8)の快勝。ベス