開催中のミラノ・コルティナ五輪は１５日、第９日が終了し、日本勢はジャンプ男子ラージヒル二階堂蓮（２４）＝日本ビール＝が今大会３つ目となる銀メダルを獲得した。これで今大会は１５個を獲得し、史上最多だった２０２２年の北京五輪の記録へあと３と迫った。二階堂は１本目でヒルサイズに迫る１４０メートルのビッグジャンプでトップに立ったが、２本目で１４１・５メートルを飛んだプレブツ（スロベニア）に逆転を許した