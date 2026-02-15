14日のカーリング女子で昨年12月の五輪最終予選では日本に屈した米国が雪辱を果たし、3勝目をマーク。混合ダブルスで銀メダルのティーシーは「氷をうまく読むことができた」と胸を張った。第6エンドで1点をスチールして流れを引き寄せ、第8エンドの3点につなげた。ティーシーは「役割をしっかり果たし、相手に大きなプレッシャーを与えた」と好ショットを放った仲間をたたえた。（共同）