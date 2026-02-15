長野・佐久長聖高校の学校公認アイドルグループ「7限目のフルール」（ナナフル）の現体制ラストライブ「君といた証」が、2月21日に東京・代官山UNIT、3月1日に長野JUNK BOXでそれぞれ開催される。10人の“ナナフル”として立つ最後のステージを前に、小倉早絢（2年生）は体調不良のため対面取材を見送ったが、テキストを通じてその胸の内を語ってくれた。（推し面取材班）ナナフルとは、小倉にとってどんな存在か。そんな問い