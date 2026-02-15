◆明治安田生命Ｊ１百年構想リーグ西▽第２節京都１―１（ＰＫ３―１）清水（１４日、アイスタ）清水エスパルスは惜しくも今季初勝利を逃した。後半１分に先制し、同１９分には追加点を奪ったかに見えたが、１０分を超えるＶＡＲ判定で取り消しに。そして同アディショナルタイム１２分に追いつかれ、ＰＫ戦で敗れた。次節・２１日はホームで神戸を迎え撃つ。待望の初白星が、清水の手中からこぼれ落ちた。試合時間が残り３