落ち着きがありながら、旬のムードも感じられる――そんな大人世代の理想を叶えてくれそうなのが【UNIQLO : C（ユニクロ：シー）】の新作「ネイビーアイテム」。この春に40・50代のワードローブで頼れる存在になりそうな、きれいめにもカジュアルにも振れるアイテムが目白押し。その中から今回は、大人が狙いたいコートやワンピース、ボトムスをピックアップして紹介します。