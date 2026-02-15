元宮崎県知事の東国原英夫氏が、実業家の「ホリエモン」こと堀江貴文氏と遭遇したと明かした。１５日までに自身のインスタグラムを更新。「本日は羽田→宮崎空港の機内でホリエモン氏と一緒だった」とつづった東国原氏は、白シャツに黒のベスト姿で、全身黒コーディネートの堀江氏と空港で撮影した２ショットを披露した。この投稿には「いろんな方と繋がっていますね」「宮崎空港でホリエモンさん見ました〜」「２人は仲が悪