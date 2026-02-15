ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーが13日（日本時間14日）に行われ、ミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）が198.64点をマーク。合計291.58点としてショートプログラム（SP）5位から大逆転で金メダルを獲得した。しかし、その後に手荷物検査で警備員に止められるシーンも。判明した理由が海外ファンの笑いを誘っている。“奇跡”の大逆転で金メダルを獲得したシャイドロフ。カザフ