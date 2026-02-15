京都府北部の日本海沿岸でのクロマグロが取れることをご存じだろうか。漁獲高は近畿圏で1、2位を争うほどで、2024年度は39・9トンで和歌山県に次ぐ２位。ただ、あまり知られていない。 【写真】グラデーションがキレイな「都まぐろ」断面図 府はブランド化して知名度を向上するために、天然小型クロマグロの愛称を募集。1月30日に応募総数436件の中から「都（みやこ）まぐろ」に決定したと発表した。12月から翌年3月に