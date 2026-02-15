鹿島は2025年のJ1リーグで優勝を果たした鹿島アントラーズでフットボールアドバイザーを務める鈴木満氏。Jリーグの歴史そのものと言える人物は、変化の激しい業界にあって、強化の最前線に立ち続けてきた。そんな鈴木氏だからこそ、さまざまな選手たちが初々しく加入し、大きく育ち、羽ばたいていってはまた戻ってくる姿を見てきた。特に鹿島は多くのOBが現役後に古巣に戻ってくる。（取材・文＝森雅史／全5回の5回目）◇