FC東京がPK戦で2連勝FC東京は2月14日、J1百年構想リーグの第2節で浦和レッズとホームで対戦し、PK戦の末に勝利を収めた。開幕から2試合連続でのPK戦勝利。これまでキッカーを務めた全員が成功している。7日の開幕戦では昨季の王者・鹿島アントラーズと対戦し、1-1のドロー決着からPK戦へ。DFアレクサンダー・ショルツ、MF橋本拳人、MF山田楓喜、DF橋本健人、MF佐藤龍之介がキッカーを務めて全員が成功。守ってはGKキム・スンギ