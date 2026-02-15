女子ビッグエア予選転倒する古賀結那＝リビーニョ（共同）14日のフリースタイルスキー女子ビッグエア予選で古賀は1回目に2回転半技を決めながら18位と出遅れた。高得点を狙った2回目は、後ろ向きからの3回転技の着地で激しく転倒。自ら移動してコース外に出たが、3回目を棄権した。神奈川県出身の古賀は初出場で、得意のスロープスタイルは18位だった。日本勢は近藤心音（オリエンタルバイオ）が公式練習の負傷で2種目とも出