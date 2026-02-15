川の手前で“ブツ切り”な幹線 進捗は埼玉県は2026年2月13日（金）より3日間、都市計画道路「浦和野田線」元荒川工区の整備に関するオープンハウス型説明会を開催しています。【地図・イメージで見る】これが浦和野田線「元荒川工区」の計画です浦和野田線は、埼玉県松伏町と千葉県野田市の境をなす江戸川の「野田橋」に通じる越谷野田線のバイパスとなる路線です。2025年6月、埼玉県松伏町まで国道4号「東埼玉道路」が延伸し