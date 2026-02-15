スターラックス航空は、下地島〜台中線を2月13日に開設した。火・金曜の週2往復を運航する。機材はビジネスクラス8席、エコノミークラス180席の計188席を配置したエアバスA321neoを使用する。所要時間は下地島発が1時間25分、台中発が1時間15分。初便に到着に合わせ、機体を放水で出迎えたほか、下地島空港活性化協議会は乗客を三線の演奏や記念品の配布を行い歓迎した。これにより、下地島発着の国際線はジンエアーのソウル/仁川