数多の名手を手塩に掛けてきたタラソワ氏は、“マリニンショック”をどう見たのか(C)Getty Images世界を騒然とさせた“失速”の余波は今も広がっている。現地時間2月13日に開催されたミラノ・コルティナ冬季五輪の男子フィギュアスケートのフリーで、ショートプログラム首位の“4回転の神”イリア・マリニン（米国）は、転倒や回転不足などのミス連発。初の個人戦では自身初の金メダル獲得を逃がし、8位に沈んだ。 【関連記事】