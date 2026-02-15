巨人の阿部慎之助監督が就任3年目のキャンプを始動させた。V奪還を目指す今季は、1軍にヘッドコーチを置かず、監督が現場のコーチ陣から直接意見を聞く新体制となり、さらに1、2、3軍が共通の認識を持ちながら指導する方針を掲げている。その一方で、昨シーズン限りでユニフォームを脱いだ3軍前監督の駒田徳広氏が、自身の退任経緯と桑田真澄前2軍監督が現場を離れた理由について言及した――。【写真】全身黒ずくめで…自宅前で