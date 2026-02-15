いい医者とはなんだろうか。開業医のやりがいとはなんだろうか。「開業医の仕事は、大学病院や公立病院の仕事とは極端に違っていた」と語る、『60歳からの人生を考える22の発想』（小学館新書）の著者・松永正訓氏が気づいたこととは――。63歳の小児外科医が「本音」を明かす。ぼくらの世代は昭和生まれ。高度経済成長期に子ども時代を過ごしている。ぼくらの親は働くことがすなわち人生で、休むことは罪悪くらいに思っていた。そ