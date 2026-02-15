もし「この1年間で人生が激変した日本人」というランキングを作るとしたら、人口約1億2000万人のなかでも、彼はトップ5に名を連ねるのではないでしょうか。1年前の2025年2月、オーディション番組『timelesz project』（通称『タイプロ』）で合格し、「timelesz」に最年少メンバーとして新加入した篠塚大輝さんのことです。篠塚さんは2002年7月生まれの23歳。難関国立大「一橋大学」に在籍する優秀な学生ではあるものの、オーディシ