銅メダル獲得に涙を流した佐藤駿photo by Sunao Noto / JMPA【「メダルだよ」驚きと喜びの大号泣】２月13日（現地時間）のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子フリー。佐藤駿（エームサービス／明治大）は、ショートプログラム（SP）９位発進ながらフリーでは納得の演技を見せ、合計274.90点とした。自身のフリー後、グリーンルームの暫定トップが座る席でしばし他の選手の演技を見守った佐藤。「メダルを獲得でき