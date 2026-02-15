総合８位の成績に終わったイリア・マリニン（アメリカ）photo by Sunao Noto / JMPA【絶対王者の転落に観客も呆然】２月13日（現地時間）、ミラノ。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーは終盤に近づくにつれ、何やら不穏な気配が漂っていた。16番手で佐藤駿が滑ったあと、誰もスコアを越えられない。順番を追うごとに、ジャンプのミスが目立っていた。20番手のミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）だけ