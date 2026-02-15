65歳から働きながら年金を受け取る場合、働き方によっては年金が減ることがあります。いわゆる在職老齢年金の仕組みです。ただ、損かどうかは年金が減る額だけでなく、手取り給与や将来の年金増加も合わせて判断する必要があります。ここでは、支給停止の仕組みと、在宅ワークで気を付けたい現実的なポイントを解説します。 年金が減るのは在職老齢年金の仕組みが働くとき 在職老齢年金は、年金を受け取りながら厚