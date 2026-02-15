ロシアによるウクライナ侵略が始まってから間もなく丸4年がたつ。東京大学准教授の小泉悠さんは「実際に戦争に行ってるのは、貧しい人たちだ。それゆえ政権へのダメージが少ない」という。『世界の大転換』（SB新書）より、関東学院大学准教授の小林昭菜さんとの対談を紹介する――。（第5回）写真＝共同通信イメージズ／スプートニク■ロシアの戦死者は17万人にも及ぶ【小泉】アメリカ国防情報局（DIA）の見積もりでは、2025年3月