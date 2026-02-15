とっくの昔に別れた元カレであっても、自分の友人と交際すると聞いたら、少しは動揺してしまうもの。では、どのように振る舞うのがベターなのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「元カレが自分の友達と付き合うことになったときの対応」をご紹介します。【１】元カレと連絡を取り合うのをやめる「水面下でひそかに続いてると思われたら嫌なので、お互いに連絡先を消します」（10代