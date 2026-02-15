NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で、いま改めて脚光を浴びている豊臣秀吉。戦国時代といえば、多くの武功を挙げた武将が評価されていたと思いがちだが、秀吉は「デスクワーク」のできる人材を重用したという。いったいなぜか？本郷和人氏監修『図解 豊臣秀長』から一部抜粋・編集してお届けする。行政能力の高い人材を重用した秀吉秀吉の政策を滞りなく運営していくためには、行政の能力が高く実務に優れた人材が豊臣政権には必要に