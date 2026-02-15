ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子ビッグエアで初の金メダルを獲得した村瀬心椛（21）。【写真】FERRARIのボトルで祝杯2025年スノーボード世界選手権で金メダルをとった村瀬心椛「今シーズンは1月開催の冬季Xゲームズ（ビッグエア）だけでなく、W杯（スロープスタイル）でも優勝しており、五輪でも『二冠』が期待されます」（スポーツ紙デスク）1つ目の金獲得後、メディア取材が殺到した村瀬だが、経歴や実績とともに