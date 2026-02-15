同じ銀メダルでもその重みは全く違ったようだ──。ミラノ・コルティナ五輪・開会式当日から3日間にわたって行なわれたフィギュアスケート団体戦で、日本は2大会連続の銀メダルを獲得した。前回の北京大会はロシアのドーピング違反で繰り上がっての銀メダルだったが、今回は金にあと1点に迫る強さを見せた銀メダルだった。日本チームを牽引したのは、今季限りでの現役引退を表明している3大会連続出場の坂本花織（25）だ。日本