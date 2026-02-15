突然ですが、「e-Tax」の正式名称知っていますか？「Tax」は税。「e」は…？気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「electronic（電子）＋Tax（税）電子申告納税システム」でした！e-Taxとは、国税に関する手続きをインターネット上で行うことができる電子申告納税システムの名称です。「electronic（電子）」と「Tax（税）」を組み合わせた略称で、国税庁が運営しています。従来は税務署の窓口に行ったり、書類を郵送した