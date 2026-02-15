「週刊現代」では、〈「超加工食品の依存性がヤバすぎる…」世界的医学誌『ランセット』が緊急告発、“便利でおいしい”食品の危険すぎる裏側〉において、スナック菓子や清涼飲料水、カップ麺など工業的につくられた食品を「超加工食品」として、依存性と身体的なリスクについて報じてきた。しかし、そのすべてを避けて生活することは現実的ではない。大事なのはどういう商品が「超加工食品」であるかを意識することだ。食べ物の４