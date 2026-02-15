われわれは清涼飲料水やカップ麺など、工業的に生み出された「超加工食品」を日常的に食している。依存性や身体へのリスクが懸念されるものの、その全てを食生活から排除することは難しい。前編記事『「糖質オフ」「高たんぱく」を謳うのは、実は「超加工食品」かも…摂りすぎないための「5つのマイルール」』より続けて、「ちょっとした心がけ」の重要性について解説しよう。添加物を効率よく排泄する「合わせ技」ある程度の添加