練習でもコースでもすぐに実践できるドライバーからパターまでの芯食いレッスン。 クラブの芯でとらえて真っすぐ飛ばすレッスンをツアープロが伝授！ ハッ！と開眼するポイントが満載のレッスンです！ 「ヒット」ではなく「スイング」しよう！連続素振りで適度な力感をつかむ 左右対称のアークを描くように振ると、軸が安定しミート率がよくなる。 フィニッシュからまたトッ