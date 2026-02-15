◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ 日本-アメリカ(大会9日目/現地14日)10チームの総当たりで、上位4チームが準決勝に進出できる予選リーグ。カーリング女子日本代表(フォルティウス)は、4戦目でアメリカに敗れ1勝3敗となりました。この日はセッション5が行われ、アメリカと対戦した日本。第4エンドを終え、3-2と序盤は日本がリードしますが第5エンドで1失点、第6エンドではスチールを許し逆転さ