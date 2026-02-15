今まで運用してきた資産を取り崩しはじめる時期は、ライフプランに応じて決めることが重要です。とはいえ毎月いくら、どうやって取り崩せばいいのか不安な人も多いでしょう。本記事では、『増やしながらしっかり使う 60歳からの賢い「お金の回し方」』（KADOKAWA）より一部抜粋・再編集して、著者でFPの横田健一氏が、運用で増やしたお金を有意義に使うための出口戦略について解説します。運用資産の取り崩しタイミング取り崩しを