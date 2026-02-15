【テークバックの勘違い2 テークバックの軌道】アップライトに上げるからインから下ろせない アップライトはNGトップは低めがオススメ テークバックの途中までは腰や肩を回して上げていたにも関わらず、肩が回らなくなったところからいきなり手でアップライトに上げてしまう人がいます。これもミスヒットの原因に。アップライトに上げると右ワキが空いて右ヒジが体から離れてしまい、ダウンでインサイドか