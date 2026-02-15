ショットの精度が格段に上がるアドレス時の右ヒジの向きとは！？ アドレスでの右ヒジの向きここからは「９時・４時スイング」における体の各部分の動きについて見ていきましょう。まずは、右ヒジの動きについてです。アドレスで右ヒジがどういう状態であるべきかというと「上腕骨外側上顆（じょうか）」と呼ばれる骨のコブが体のほうを向いているのが基本となります。それに伴って、右ヒジの内側は正面を向きます。右ヒジ（上腕骨