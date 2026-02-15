特集「キャッチ」です。がんで亡くなった母親との約束を守り、5歳からみそ汁を作ってきた、安武はなさん。映画やドラマにもなった本「はなちゃんのみそ汁」の主人公です。母親がこの世を去って、18年。父親と娘は多くの出会いに感謝しながら、変わらない時間を大切にしています。 ■安武はなさん（22）「（幼い頃から）自分の周りには大人の方がいた記憶があるので、その時は取材をしてもらっている感覚より、遊んでもらってい