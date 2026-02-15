魔物はいつもそこにいる、気づいていないだけで！衝撃的な結末でした。フィギュアスケート男子シングル、あえて言うならば「イリア・マリニンさんまさかの8位」というこの結果。誰が金を獲ったか以上に誰がメダルを逃したかが語られることはそう多くはないのですが、この種目に関してはそうなるのも仕方ないことでしょう。それだけの力量と前評判があったわけですから。試合についてはすでに十分に振り返られたあとでしょうから、