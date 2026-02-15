元宮崎県知事でタレントの東国原英夫が１２日、自身のインスタグラムを更新。機内での意外な出会いを明かした。東国原は「本日は羽田→宮崎空港の機内でホリエモン氏と一緒だった。」と報告。大きなリュックを背負った実業家の堀江貴文氏と、笑顔で並んだツーショットを公開した。過去にはＳＮＳ上で激しいバトルを繰り広げた２人だけに、この投稿には「仲直りしたんだ」「仲が悪いと勝手に思っていました」「いろんな方と繋