女優の足立梨花が１３日、自身のインスタグラムを更新。美デコルテが魅力的な、プライベート感全開ショットを公開した。「うすめ前髪の正解がわからん」と投稿した足立は、自宅風の背景をバックに写真をアップ。黒のキャミソール姿で、ナチュラルメイクが印象的な近影を公開した。この投稿にファンからは「お肌がプルプル〜」「キャミはやばいって」「透明感すごくて似合ってます」「これはヤフーニュース案件」などの反応が