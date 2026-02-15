タレントの吉木りさ（38）が15日までに自身のインスタグラムを更新。バレンタインに起こった夫・和田正人との明かした。自身のインスタグラムで「『パパ…ずっと前から好きでした…付き合ってくだ『ごめんなさい！！！』って食い気味に断られました』と、夫へプレゼントしたお菓子の写真とともにバレンタインに起こった夫とのやり取りを明かした。最後に「クッキー返してください」と締めた。ネットでは「素敵な信頼し合え