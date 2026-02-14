「白内障」は、加齢を代表とするさまざまな原因で発症し、視力が低下する・目がかすむなどの症状が起こる病気です。年齢を重ねると大半の方が「白内障」を発症するようですが、手術での治療が可能です。そこで今回は、白内障について眼科医の長谷川 裕基先生（はせがわ眼科院長）に伺いました。 編集部 白内障とはどんな病気ですか？ 長谷川先生 目の中にある「水晶体」というレンズの働きをする部分が、老化をはじめとした