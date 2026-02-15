エールディヴィジ 25/26の第23節 フローニンゲンとユトレヒトの試合が、2月15日05:00にユーロボルグにて行われた。 フローニンゲンはトム・ファンベルゲン（FW）、ユネス・タハ（MF）、ヨルフ・スフレーダース（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユトレヒトはアルチョム・ステパノフ（FW）、ヨアン・カトリヌ（FW）、ダニ・デビト（MF）らが先発に名を