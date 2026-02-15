【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2月15日放送の日本テレビ『Golden SixTONES』（毎週日曜 21時～）は、ゲストに柄本佑、北村一輝、ファーストサマーウイカが登場。 柄本とSixTONESはこれが初共演。「『シックストーンズ』じゃないんですね…」とグループ名の読み方を間違えて苦笑いする柄本に、メンバーは「今日はそれを知っていただけるだけでうれしい！」と大笑い。 北村は「（S